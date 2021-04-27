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05:08 27 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ по борьбе

В Варшаве завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сборная Украины завершила его на третьем месте в медальном зачете.

Лучшим в национальной команде были женщины – на счету нашей женской сборной два золота (Ирина Коляденко и Алла Белинская), «серебро» (Татьяна Рыжко) и три бронзы (Кристина-Зоряна Демко, Алина Грушина-Якоба и Алина Бережная ).

Кроме того, борцы вольного стиля завоевали серебро (Андрей Джелепов) и три бронзы (Камиль Керимов, Игорь Никифорук и Александр Хоцяновский). Еще три  бронзовые медали завоевали «классики»: Виктор Петрик, Максим Евтушенко и Жан Беленюк.

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Тэги: спортивная борьба
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