Зеленский побывал на позициях военных близ Крыма
Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 апреля, побывал на позициях украинских военных на административной границе с временно оккупированным Крымом.
«Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии – техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возврат войск к границам нашей страны», – цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президенту показали систему укреплений на «крымском нуле» и рассказали об оперативной обстановке.
Зеленский коротко пообщался с военнослужащими, несущими здесь службу.
Затем Зеленский съездил в базовый лагерь военных у села Чаплинка. В модульном городке Владимир Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.
В санитарной части он пообщался с врачами, поинтересовавшись эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.
Зеленский также передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.
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