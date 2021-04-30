В Израиле индийский штамм коронавируса обнаружили даже среди вакцинированных

Израильская газета Haaretz отмечает, что 24 из инфицированных этим штаммом недавно вернулись из-за границы. Остальные 17 заболели внутри страны.

Министерство здравоохранения Израиля выявило 41 случай индийского штамма коронавируса, в том числе четыре – у людей, которые были привиты против COVID-19. Новый штамм состоит из двух мутаций белка, что может сделать его более устойчивым к вакцинам от COVID-19.

Израильская газета Haaretz отмечает, что 24 из инфицированных этим штаммом недавно вернулись из-за границы. Остальные 17 заболели внутри страны.

На прошлой неделе правительство Израиля запретило въезд туристам из Индии из-за беспокойства по поводу распространения там нового штамма коронавируса. В заявлении израильского Министерства здравоохранения говорится, что новые ограничения, запрещающие израильтянам ездить в страны с высоким уровнем заражения коронавируса, пока ждут утверждения в соответствующих министерствах, прежде чем они могут быть направлены на утверждение правительства.

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