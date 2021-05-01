В Шотландии воссоздали пасхальный концерт XVI века

Исследователи учли акустические характеристики помещения, восстановив его интерьер по архивным документам.

Ученые построили виртуальную модель часовни при дворце Линлитгоу в Лотиане и воссоздали пасхальный концерт, который в 1512 году там исполнили для короля Джеймса IV. Исследователи учли акустические характеристики помещения, восстановив его интерьер по архивным документам. Об этом пишет The Guardian.

Модель построили с помощью лазерного дальномера — лидара. После этого точно определили, где в часовне находились двери, витражи, окна. В этом помогли сохранившиеся записи о закупке материалов для строительства и отделки. Предметы интерьера в виртуальной модели расставили так же, как в реальности.Потом исследователи измерили акустические характеристики всех материалов. Например, они установили, как поглощает и рассеивает звук дубовая балка или скульптура из алебастра.

Последним этапом стал выбор музыки. Ученые обратились к Хоровой книге Карвера — большому сборнику, который сохранился в Шотландии до Реформации. Композицию в специальной безэховой камере, где практически нет естественной акустики, записали профессиональные певцы из группы The Binchois Consort.

Музыкальную дорожку наложили на виртуальную модель часовни. Так исследователи получили образец аутентичного звучания.

Проект реализовали Эдинбургский колледж искусств, университеты Бирмингема и Мельбурна и компания Historic Environment Scotland (HES).

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