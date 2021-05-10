В Кувейте горело крупнейшее нефтяное месторождение в мире
Месторождение Большой Бурган содержит более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире.
В Кувейте произошел пожар на нефтяном месторождении Большой Бурган. Пострадали двое рабочих, сообщает информационное агентство KUNA в понедельник, 10 мая.
«Пожар вспыхнул на месторождении, огонь был быстро взят под контроль, ранения получили двое рабочих, но на добыче это не отразилось», – говорится в сообщении.
Рабочие доставлены в больницу с ожогами. Их жизни ничего не угрожает.
Причина пожара неизвестна. Администрация месторождения начала расследование инцидента.
Месторождение Большой Бурган содержит более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире и более 75% доказанных нефтяных запасов Кувейта.
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