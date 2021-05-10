В замке Дракулы открылся пункт вакцинации от ковида

Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость».

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Бран, больше известном как замок Дракулы. Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость», а также гарантию, что «в ближайшие 100 лет» они будут в замке желанными гостями.

Кроме того, вакцинированным посетителям проведут бесплатную экскурсию на камерам пыток. Ход с пунктом вакцинации в замке Дракулы, похоже, работает — многие решились на прививку именно там.

Посетители получают вакцины Pfizer и BioNTech. Акция будет действовать до конца мая.