В замке Дракулы открылся пункт вакцинации от ковида
Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость».
Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Бран, больше известном как замок Дракулы. Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость», а также гарантию, что «в ближайшие 100 лет» они будут в замке желанными гостями.
Кроме того, вакцинированным посетителям проведут бесплатную экскурсию на камерам пыток. Ход с пунктом вакцинации в замке Дракулы, похоже, работает — многие решились на прививку именно там.
Посетители получают вакцины Pfizer и BioNTech. Акция будет действовать до конца мая.
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