НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
21:45 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В замке Дракулы открылся пункт вакцинации от ковида

Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость».

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Бран, больше известном как замок Дракулы. Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость», а также гарантию, что «в ближайшие 100 лет» они будут в замке желанными гостями.
Кроме того, вакцинированным посетителям проведут бесплатную экскурсию на камерам пыток. Ход с пунктом вакцинации в замке Дракулы, похоже, работает — многие решились на прививку именно там.

Посетители получают вакцины Pfizer и BioNTech. Акция будет действовать до конца мая.

Источник:
Loading...

Новости по теме

В Кувейте горело крупнейшее нефтяное месторождение в мире

Месторождение Большой Бурган содержит более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире.

В зоне ЧАЭС задержали сталкеров из России

Три человека пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

Байден обсудит Украину со странами НАТО

Встреча глав государств Бухарестской девятки посвящена вопросам безопасности. Она будет вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

blog comments powered by Disqus