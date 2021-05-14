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19:00 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

УЗ восстанавливает первые международные железнодорожные маршруты

Укрзализныця открывает продажу билетов с 1 июня в Австрию и Венгрию. Также по Украине начнет курсировать новый поезд Ковель-Николаев.

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые международные железнодорожные маршруты из Украины. Пассажирские поезда начнут курсировать уже с 1 июня в Венгрию и Австрию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

«Укрзализныця открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп-Захонь (Венгрия). Поезда будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь-Чоп-Захонь», – отметил министр.

Он добавил, что Укрзализныця открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона Киев-Вена. Поезд начнет курсировать из столицы Украины с 1 июня и обратно из австрийского города Вена со 2 июня ежедневно.

Также Криклий пообещал усиление контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Помимо этого с пятницы, 14 мая, начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Поезд проходит через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон, сообщает пресс-служба ведомства.

Летний поезд №188п будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14. Прибытие в Николаев в 10:13.

Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш отправится с 15 мая в 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

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Тэги: Укрзализныця, уз, международный маршрут
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