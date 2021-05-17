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Главная » Мир » Экономика
15:30 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии минимум случаев COVID-19 почти за месяц

Заболеваемость коронавирусом в Индии упала до минимума с 21 апреля, но смертность держится на рекордных показателях.

В Индии за минувшие сутки выявили 281 386 случаев коронавируса – это минимум с 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны в понедельник, 17 мая.

Согласно статистике, общее число заразившихся в стране достигло 24 965 463. Число летальных случаев выросло на 4 106 и составило 274 390.

Число выздоровевших пациентов выросло на 378 741 и достигло 21 174 076.

При этом прививку от коронавируса в Индии за сутки сделали 691 211 человек, общее число привитых граждан достигло 182 926 460.

На фоне коронавируса в Индии началась эпидемия еще одного заболевания. Мукоромикоз или «черная плесень» часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

Как пояснила врач, постковидная эпидемия «черной плесени» в Индии возникает в результате лечения стероидами и антибиотиками. В Украине, в отличие от Индии, при таких обстоятельствах чаще возникают кандидозы.

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Тэги: Индия, covid-19
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