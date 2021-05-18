Байден и Путин могут встретиться в Швейцарии

Решение о встрече будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.

Издание «Коммерсантъ» сообщило со ссылкой на свои источники, что намеченная на июнь встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии.

В Кремле отказались комментировать информацию о возможном месте саммита.

Решение о встрече будет во многом зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Тэги: Джо Байден, Владимир Путин