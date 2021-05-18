Байден и Путин могут встретиться в Швейцарии
Решение о встрече будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.
Издание «Коммерсантъ» сообщило со ссылкой на свои источники, что намеченная на июнь встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии.
В Кремле отказались комментировать информацию о возможном месте саммита.
Решение о встрече будет во многом зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Об этом президент США заявил на брифинге, который транслировала сеть C-SPAN. Время и место переговоров обсуждаются.
Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.
В телефонном разговоре президент США предложил президенту России встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.