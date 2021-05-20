В Европе заболеваемость COVID-19 упала на 60%

Но достигнутый прогресс в борьбе с пандемией все еще неустойчив, поэтому пока не стоит возобновлять международные поездки, предупредили в ВОЗ.

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в странах Европы за последний месяц снизилась на 60%. Еженедельное количество новых случаев инфицирования упало с 1,7 млн в середине апреля до 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Об этом в четверг, 20 мая, сказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона – более 150 новых случаев на 100 тысяч человек.

«Пандемия еще не закончилась», – пояснил Клюге и предупредил, что в ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе.

Глава европейского офиса ВОЗ считает, что пока не стоит возобновлять международные поездки, поскольку достигнутый прогресс в борьбе с пандемией все еще неустойчив.

«Сейчас, в условиях постоянной угрозы и новой неопределенности, нам следует продолжать проявлять осторожность, переосмысливать или избегать международных поездок», – предупредил Клюге.

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