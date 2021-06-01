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04:20 01 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Эстонии сняли первый художественный фильм о протестах в Беларуси

Фильм рассказывает историю молодой супружеской пары Юли и Паши, которые проживают в спальном районе Минска.

Согласно сюжету, герои недавно поженились, купили в кредит квартиру, планировали завести детей, однако августовские протесты мирного населения Беларуси кардинально изменили их жизнь.

«Я хочу показать не причесанную, приглаженную кинофантазию, а реальность, в которой полицейское тоталитарное государство на ваших глазах может разрушить жизнь человека всего за полтора часа, за то время, пока вы еще смотрите фильм», -  рассказал автор фильма Борис Гуц.

Одним из продюсеров фильма стал политтехнолог Виталий Шкляров, который провел несколько месяцев в заключении в Беларуси.

На территории России съемки осенью 2020 года были запрещены, решением стала копродукция с Эстонией.

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Тэги: фильм, Республика Беларусь
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