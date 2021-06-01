Беларусским самолетам могут закрыть небо ЕС, но открыть крымское

Евросоюз готовит санкции в отношении авиационных властей Беларуси и национального авиаперевозчика Белавиа.

Евросоюз готовит санкции в отношении авиационных властей Беларуси и национального авиаперевозчика Белавиа. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По данным издания, 4 июня послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над ЕС и садиться в его аэропортах.

Также под санкции попадут около десяти высших должностных лиц белорусской авиации.

Это будет временная мера перед введением экономических санкций, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Отмечается, что введение основных санкций против Беларуси планируется 21 июня на саммите министров иностранных дел ЕС. Тем временем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что раньше они могли попасть в Крым через Украину, а сейчас из-за закрытого авиасообщения приходиться искать другие варианты. И запустить Белавиа в Крым. По словам Лукашенко, этот вопрос после обсуждения с Владимиром Путиным отрабатывается.

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