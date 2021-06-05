Украина наращивает темпы вакцинации

За минувшие сутки привили 57,4 тысячи украинцев, в то время как днем ранее вакцину получили 50,8 тысяч человек.

В пятницу в Украине 57 440 человек получили прививки против COVID-19. Из них первую дозу получили 53 710 человек, а полностью иммунизированы – 3 730 человек. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«57 440 человек привито против COVID-19 за сутки 4 июня 2021. Одну дозу получили 53 710 человек полностью иммунизированы – 3 730 человек», – сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook в субботу утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

Также в МОЗ сообщили, что по состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Тэги: вакцинация, темпы