Джефф Безос полетит в космос

Американский мультимиллиардер Джефф Безос станет первым пассажиром ракеты New Shepard, которую разработала его космическая компания Blue Origin.

Вместе с ним в космос полетит его младший брат Марк Безос. «С пяти лет я мечтал путешествовать в космосе. 20 в июля я совершу это путешествие вместе со своим братом. Самое большое приключение с лучшим другом», – сообщил Безос.

Компания Blue Origin до сих пор осуществила полтора десятка испытаний ракеты New Shepard, но ни разу в капсуле ракеты не было людей.

Первый запуск ракеты с людьми на борту был запланирован на 20 июля.

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