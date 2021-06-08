Джефф Безос полетит в космос
Американский мультимиллиардер Джефф Безос станет первым пассажиром ракеты New Shepard, которую разработала его космическая компания Blue Origin.
Вместе с ним в космос полетит его младший брат Марк Безос. «С пяти лет я мечтал путешествовать в космосе. 20 в июля я совершу это путешествие вместе со своим братом. Самое большое приключение с лучшим другом», – сообщил Безос.
Компания Blue Origin до сих пор осуществила полтора десятка испытаний ракеты New Shepard, но ни разу в капсуле ракеты не было людей.
Первый запуск ракеты с людьми на борту был запланирован на 20 июля.
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