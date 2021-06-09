Женщина из ЮАР родила сразу десять детей

Это мировой рекорд Гиннесса.

Госиаме Тамара Ситоле — 37-летняя жительница южноафриканской провинции Гаутенг, выносила и родила сразу десять детей: семь мальчиков и трех девочек. Во время беременности УЗИ показывали в матке только восемь малышей, пишет IOL.

Дети появились на свет на 29 неделе беременности путем кесарева сечения. О каких-либо проблемах со здоровьем новорожденных или матери не сообщается.

Эта беременность — не первая у Ситоле. Она уже воспитывает шестилетних близнецов. Родив сразу десять детей, африканка стала мировой рекордсменкой Гиннесса.

Предыдущий рекорд всего месяц назад установила Халима Сиссе — 25-летняя жительница Мали. Она родила сразу девять детей: пять девочек и четырех мальчиков.

До нее рекорд долго принадлежал американке Наде Сулеман, которая в 2009 году стала мамой восьми детей. Ее малыши были зачаты в результате экстракорпорального оплодотворения. Беременность Госиаме Тамары Ситоле наступила естественным путем.

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