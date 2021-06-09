НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
21:42 09 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Женщина из ЮАР родила сразу десять детей

Это мировой рекорд Гиннесса.

Госиаме Тамара Ситоле — 37-летняя жительница южноафриканской провинции Гаутенг, выносила и родила сразу десять детей: семь мальчиков и трех девочек. Во время беременности УЗИ показывали в матке только восемь малышей, пишет IOL.

Дети появились на свет на 29 неделе беременности путем кесарева сечения. О каких-либо проблемах со здоровьем новорожденных или матери не сообщается.
Эта беременность — не первая у Ситоле. Она уже воспитывает шестилетних близнецов. Родив сразу десять детей, африканка стала мировой рекордсменкой Гиннесса.

Предыдущий рекорд всего месяц назад установила Халима Сиссе — 25-летняя жительница Мали. Она родила сразу девять детей: пять девочек и четырех мальчиков.

До нее рекорд долго принадлежал американке Наде Сулеман, которая в 2009 году стала мамой восьми детей. Ее малыши были зачаты в результате экстракорпорального оплодотворения. Беременность Госиаме Тамары Ситоле наступила естественным путем.

Источник:
Тэги: Женщина из ЮАР, родила 10 детей, мировой рекорд Гиннесса
Loading...

Новости по теме

Кабмин предложил СНБО «список пропагандистов»

Совбезу предлагается ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц за распространение пропаганды.

В Украине предлагают продлить и смягчить карантин

Благодаря улучшению эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине планируют смягчить ограничения, но карантин продлят.

Паспорта вакцинации будут использовать на матчах Евро-2020

Для посещения матчей на стадионе «Уэмбли» болельщикам из Великобритании необходимо будет показать специальное приложение Национальной службы здравоохранения.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты