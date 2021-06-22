Мировые цены на нефть превысили 75 долларов

В последний раз цена нефти марки Brent превышала уровень в $75 за баррель в апреле 2019 года.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на ожиданиях по дальнейшему росту спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 22 июня.

Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,27 (0,36%) – до $75,17 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $75 за баррель в апреле 2019 года. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,39 (1,9%) – до $74,90 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,11 (0,15%) – до $73,23 за баррель.К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,02 (2,8%) – до $73,66 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $1,94 в пользу Brent.

Накануне в Bank of America предсказали нефть по $100 за баррель. Аналитики организации нашли шесть причин для такого развития событий. Три причины связаны со спросом, а три – с предложением.

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