Великобритания выведет из обращения бумажные банкноты
Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года.
В Великобритании поступила в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в ближайшие дни и недели, после чего старые бумажные купюры будут изымать из обращения.
Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством.
Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.
Как сообщалось ранее, банк Англии создал новую банкноту с изображением известного математика и криптографа Алана Тьюринга.
Новости по теме
Министерство финансов США вернется к идее разместить на банкноте достоинством в 20 долларов изображение американской аболиционистки Гарриет Табмен.
«Мы фактически проводим мягкую денежную реформу. Эти банкноты продолжают находиться в обращении», – сказал Виктор Зайвенко.
Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS).