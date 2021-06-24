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19:00 24 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Великобритания выведет из обращения бумажные банкноты

Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года.

В Великобритании поступила в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в ближайшие дни и недели, после чего старые бумажные купюры будут изымать из обращения.

Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством.

Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.

Как сообщалось ранее, банк Англии создал новую банкноту с изображением известного математика и криптографа Алана Тьюринга.

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Тэги: Англия, купюры, банкноты
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