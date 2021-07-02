Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше основателя Amazon на 9 дней
Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон планирует принять участие в космическом полете своей компании 11 июля.
Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос на девять дней раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic в Twitter.
Миссия Virgin Galactic отправится в космос на корабле Unity-22. Запуск осуществит самолет-носитель. После этого судно разгонется до трехкратной скорости звука и несколько минут пробудет в микрогравитации на высоте 80 километров — это официально признанная в США граница космоса, пишет CNBC.
На борту корабля будет шесть человек: два пилота и четыре специалиста по полетам, среди которых и Брэнсон.
Джефф Безос отправится в космос 20 июля на корабле New Shepard — первом, разработанном и построенном его компанией Blue Origin. Помимо членов экипажа, с миллиардером полетит несколько пассажиров. Среди них его брат Марк и 82-летняя Уэлли Фанк — летчица, ставшая первой женщиной-инспектором Федерального авиационного управления США.
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