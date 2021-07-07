В порту Дубая произошел мощный взрыв
После взрыва на судне вспыхнул пожар. Туда направляются пожарные расчеты и машины скорой помощи.
Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али. Об этом в среду, 7 июля, сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации некоторых СМИ, взрыв произошел на нефтяном танкере.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля.
Причины ЧП выясняются.
Пользователи Twitter делятся видеозаписями и фотографиями случившегося. На кадрах видно, как вечером над городом поднимается облако огня, его видно из разных районов города.
BREAKING VIDEO: Large flames witnessed from a distance after an explosion in Jebel Ali, #Dubai pic.twitter.com/6YjZt66fp1
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 7, 2021
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