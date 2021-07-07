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09:00 08 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В порту Дубая произошел мощный взрыв

После взрыва на судне вспыхнул пожар. Туда направляются пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али. Об этом в среду, 7 июля, сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации некоторых СМИ, взрыв произошел на нефтяном танкере.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля.

Причины ЧП выясняются.

Пользователи Twitter делятся видеозаписями и фотографиями случившегося. На кадрах видно, как вечером над городом поднимается облако огня, его видно из разных районов города.

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Тэги: взрыв, пожар, порт дубая, нефтяной танкер
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