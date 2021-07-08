Россия провела танковые учения в Крыму
В маневрах приняли участие около 200 военнослужащих и порядка 10 модернизированных танков Т-72Б3.
В аннексированном Крыму армейский корпус Черноморского флота РФ провел на полигоне под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение флота в четверг, 8 июля.
Указано, что учения танкистов состоялись на полигоне Ангарский в Крыму на фоне маневров Sea Breeze 2021.
«Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров», – говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.
В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3, сообщил флот.
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