Россия провела танковые учения в Крыму

В маневрах приняли участие около 200 военнослужащих и порядка 10 модернизированных танков Т-72Б3.

В аннексированном Крыму армейский корпус Черноморского флота РФ провел на полигоне под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение флота в четверг, 8 июля.

Указано, что учения танкистов состоялись на полигоне Ангарский в Крыму на фоне маневров Sea Breeze 2021.

«Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров», – говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3, сообщил флот.

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