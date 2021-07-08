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Главная » Мир » Общество
19:00 08 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В аптеках Германии начали продавать медицинский каннабис

Выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенному в институте BfArM.

В Германии 7 июля начали продажу в аптеках каннабиса в медицинских целях. Цена – 4,30 евро за грамм. Об этом сообщает DW.

Теперь немецкие аптеки могут получать для пациентов коноплю в качестве, которая соответствует установленным для медицинских препаратов нормам, от Федерального института лекарств и изделий медицинского назначения (BfArM) через портал cannabisagentur.de.

Отмечается, что выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенному в институте BfArM. Однако поставки растения из-за границы будут продолжаться.

Агентство по каннабису было создано для контроля за его производством в медицинских целях в 2017 году, когда в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лекарственного средства.

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Тэги: Германия, медицинский каннабис, продажа каннабиса, институт BfArM
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