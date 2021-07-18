В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай коронавируса

В Олимпийской деревне, где остановятся большинство участников XXXII летних Олимпийских игр, обнаружили первый случай коронавируса.

Коронавирус подтвердили у посетителя из-за рубежа, который принимает участие в организации игр. Национальность не разглашается из соображений конфиденциальности.

В Оргкомитете также сообщили, что среди сотрудников Tokyo Games были недавно подтверждены 15 случаев коронавируса. Этот показатель является самым высоким с 1 июля, вследствие этого общее количество случаев в Tokyo Games достигло 45.

Отметим, Олимпийские игры 2020 года, отложенные на год из-за глобальной пандемии, проходят в основном без зрителей и в условиях жесткого карантина.

Тэги: Олимпиада, коронавирус