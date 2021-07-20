НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:00 20 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США и Германия объявят о сделке по СП-2

Обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.

США и Германия В ближайшие дни объявят о сделке, разрешающей спор по поводу газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по поводу трубопровода в ходе встречи на прошлой неделе. Они согласились, что РФ нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.

В США обеспокоены, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов.

По словам одного из источников издания, результат переговоров «выглядит неплохо». Ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни.

Второй источник сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.

Источник:
Тэги: санкции, Германия, США, газопровод, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

СП-2 достраивают в водах Германии

Судно Академик Черский уложит участок в 2,6 км второй нитки газопровода в германских водах.

Шмыгаль назвал СП-2 экономическим оружием Кремля

Санкции США против газопровода все еще могут быть возвращены, подчеркнул премьер и добавил, что «мы боремся не одни».

СМИ узнали о начале переговоров США и ФРГ по СП-2

Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com