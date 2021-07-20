США и Германия объявят о сделке по СП-2
Обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.
США и Германия В ближайшие дни объявят о сделке, разрешающей спор по поводу газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по поводу трубопровода в ходе встречи на прошлой неделе. Они согласились, что РФ нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.
В США обеспокоены, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов.
По словам одного из источников издания, результат переговоров «выглядит неплохо». Ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни.
Второй источник сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.
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