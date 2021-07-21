Астроном-любитель обнаружил у Юпитера ранее неизвестный спутник

Астроном из США Кай Ли обнаружил его после тщательного изучения старых изображений, полученных с телескопа.

Новый спутник Юпитера получил временное обозначение EJc0061, постоянное имя ему дадут после проверки всех данных.

«Я с гордостью могу сказать, что это первый планетарный спутник, обнаруженный астрономом-любителем! Но в остальном то просто типичный член ретроградной группы Карме», — рассказал автор открытия Кай Ли.

У Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников. Дело в том, что эта массивная планета может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ей захватывать космический мусор на свою орбиту.

В настоящее время у Юпитера насчитывается не менее 79 спутников, и их число продолжает расти. Последнее открытие было сделано Ли, астрономом-любителем, новый объект относится к так называемой группе Карме.

Спутник Карме и его группа — маленькие космические камни странной формы. По данным NASA, они вращаются в направлении, противоположном вращению Юпитера — это называется ретроградным вращением — и группа движется вокруг Юпитера с экстремальным наклоном относительно орбитальной плоскости планеты-гиганта.

Карме — самый большой из группы со средним радиусом 23 км. Астрономы думают, что Карме был астероидом, захваченным гравитацией Юпитера, и что его группа — это части, отколовшиеся от него в результате космического столкновения.

Ли сделал свое открытие, просматривая в Интернете набор данных за 2003 год, которые были собраны исследователями из Гавайского университета с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT). Ли обратил особое внимание на изображения, собранные в феврале того года, когда спутники были наиболее яркими.

Ли использовал наблюдения другого телескопа под названием Subaru, чтобы установить 22-дневную дугу объекта, которая показала, что кандидат на звание спутника, вероятно, был связан с гравитацией Юпитера. Эта базовая линия позволила найти и подтвердить существование спутника другими наборами данных.

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