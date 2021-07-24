Ученые впервые измерили толщину коры Марса

Было установлено, что кора Марса тоньше, чем ожидалось, и может иметь два или три подслоя.

Сейсмограф модуля InSight на Марсе



Данные сейсмометра SEIS посадочного модуля InSight, который работает на поверхности Марса, позволили получить первое представление о строении недр и толщине коры планеты. Три статьи с исследованиями были опубликованы в журнале Science, сообщает NASA.

Напомним, модуль InSight приземлился на поверхность Красной планеты в ноябре 2018 года, и почти через месяц при помощи роботизированной руки установил сейсмометр.

В течение двух лет SEIS регистрировал подземные толчки в недрах планеты, по отраженным волнам которых исследователи восстановили внутреннее строение Марса.

Подчеркивается, что впервые с помощью прямых наблюдений ученые измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты.

Так, было установлено, что кора Марса тоньше, чем ожидалось, и может иметь два или три подслоя. В первом случае, она уходит в глубину на 20 километров, а во втором – на 37 километров.

Под корой находится мантия, которая простирается на 1560 километров под поверхностью.

В основе Марса находится расплавленное ядро, имеющее радиус 1830 километров. Подтверждение его размера было особенно значимым для команды исследователей.

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