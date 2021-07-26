Сборная США по баскетболу сенсационно проиграла в первом матче Олимпиады

Это поражение стало первым для мужской сборной США на олимпиадах с 2004 года.

Главный фаворит олимпийского мужского турнира по баскетболу сборная США, которая представлена такими звездами НБА, как Бем Адебайо, Демиан Лиллард, Кевин Дюрант, Дреймонд Грин и Зак Лавин, сенсационно уступила в стартовом матче групповой стадии сборной Франции – 76:83 (22:15, 23:22, 11:25, 20:21).

Особенно провальной для американцев была первая четверть после большого перерыва, и стала определяющей в матче.

В другом поединке Чехия обыграла Иран (84:78) и вместе с французами лидирует в группе А.