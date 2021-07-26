Укрзализныця запустила 8 дополнительных электричек

Поезда в Яготин и Барышевку будут ходить каждый будний день, на выходных рейсов не планируется.

В Киеве с понедельника, 26 июля, начали курсировать дополнительные пригородные электрички – в Яготин и Барышевку и обратно. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезда будут ходить каждый будний день, на выходных рейсов не планируется.

Расписание:

№ 6831 Яготин – Киев (Дарница): отправление 4:23 – прибытие 6:16.

№ 6832 Киев (Дарница) – Барышевка: отправление 6:35 – прибытие 7:19.

№ 6833 Барышевка – Киев-Волынский: отправление 7:43 – прибытие 9:23.

№ 6814 Киев-Волынский – Барышевка: отправление 14:38 – прибытие 16:29.

№ 6835 Барышевка – Киев (платформа Северная): отправление 16:44 – прибытие 18:08.

№ 6834 Киев (платформа Северная) – Барышевка: отправление 18:18 – прибытие 19:51.

№ 6837 Барышевка – Киев (платформа Северная): отправление 20:03 – прибытие 21:17.

№ 6836 Киев (платформа Северная) – Яготин: отправление 21:27 – прибытие 23:45.

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