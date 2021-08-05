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20:00 05 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Число наводнений в мире резко увеличится

Доля мирового населения, подверженного риску наводнений, с 2000 года увеличилась на 24%. К 2030 году еще миллионы людей столкнутся с последствиями стихии.

Число людей, которых с начала XXI века затронули наводнения, возросло на 24%, что в десять раз больше, чем прогнозировали ранее. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Nature.

От наводнений страдает больше людей, чем от любых других экологических катастроф. По мнению исследователей, одна из проблем, связанных с наводнениями, заключается в том, что большинство прогнозов наступления стихии основаны на такой информации, как высота над уровнем моря, количество осадков и данные наземных датчиков.

Однако они не учитывают изменения населения или инфраструктуры и не могут предсказать случайные события, такие как прорывы плотин.

В этом новом исследовании ученые изучили спутниковые снимки 913 крупных наводнений по всему миру с 2000 по 2018 годы и сравнили население затопленных территорий в период с 2000 по 2015 год.

Анализ показал, что население в районах с высоким риском подтопления росло почти вдвое быстрее, чем в среднем в мире. Причины переселения в потенциально опасные зоны не изучались, однако авторы указали, что они могут варьироваться от миграции в городские центры рядом с водой, до доступности земли в районах, подверженных наводнениям.

Эксперты уточнили, что в период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, в результате чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек.

Почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Рост этой тенденции также зарегистрировали в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.

По данным авторов статьи, вследствие климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран в дополнение к 32 странам, пострадавшим в настоящее время.

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Тэги: наводнение, стихия, погодные условия
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