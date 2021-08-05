Лесные пожары в Греции угрожают легендарной Олимпии

Масштабные лесные пожары в Греции подобрались к руинам Олимпии, которые являются объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Asscociated Press, пожарные защищают археологические памятники от огня в круглосуточном режиме. Олимпия расположена в северо-западной области Пелопоннеса. Это родина Олимпийских игр, которые проводились здесь каждые четыре года, начиная с 776 г. до нашей эры.

«Мы будем продолжать бой весь день, чтобы сдержать все фронты и потушить огонь. Условия сложные», – сказал министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис, отметив героические усилия пожарных.

Эта же территория горела в 2007 году. Жертвами огня тогда стали десятки людей, но руины Олимпии пожар миновал.

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