НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
04:36 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лесные пожары в Греции угрожают легендарной Олимпии

Масштабные лесные пожары в Греции подобрались к руинам Олимпии, которые являются объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Asscociated Press, пожарные защищают археологические памятники от огня в круглосуточном режиме. Олимпия расположена в северо-западной области Пелопоннеса. Это родина Олимпийских игр, которые проводились здесь каждые четыре года, начиная с 776 г. до нашей эры.

«Мы будем продолжать бой весь день, чтобы сдержать все фронты и потушить огонь. Условия сложные», – сказал министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис, отметив героические усилия пожарных.

Эта же территория горела в 2007 году. Жертвами огня тогда стали десятки людей, но руины Олимпии пожар миновал.

Источник:
Тэги: Греция, лесные пожары, Олимпия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.08.2021 04:24
В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали украинских туристов
ТОР
01.08.2021 09:00
Турция назвала возможную причину лесных пожаров
ТОР
04.08.2018 04:52
Греческий министр ушел в отставку из-за лесных пожаров
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com