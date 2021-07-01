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06:43 06 Августа 2021 0 Комментарии
Месси официально покинул «Барселону»
Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним капитаном из-за финансовых правил чемпионата Испании.
«Несмотря на достижение соглашения между Барселоной и Лионелем Месси и явное намерение обеих сторон сегодня подписать новый контракт, документ не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги… Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», – говорится в сообщении на сайте клуба.
Руководство Барселоны «от всей души выразило свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни».
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Тэги: футбол, Лионель Месси
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