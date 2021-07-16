Украина получит 17 млн доз Pfizer

Игорь Кузин призвал украинцев вакцинироваться уже сейчас имеющимися препаратами, не дожидаясь очередной вспышки эпидемии.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что до конца года Украина должна получить еще 17 млн доз COVID-вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом Игорь Кузин сказал в интервью Радио Свобода.

Кузин призвал украинцев вакцинироваться уже сейчас имеющимися препаратами, не дожидаясь очередной вспышки эпидемии.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас», – сказал Игорь Кузин.

Он уточнил, что никогда не советовал и не будет советовать ждать возможности выбирать вакцину, ведь вспышка коронавируса может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать.

По словам Кузина, до конца года планируется вакцинировать более 50% населения. Минздрав рассчитывает, что к концу осени 5 млн граждан уже будут полностью привиты против COVID.

Тэги: Pfizer, вакцинация, covid-19, BioNTech