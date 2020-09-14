Судан выдаст экс-президента Омара аль-Башира суду в Гааге

Правительство Судана решило выдать бывшего президента Омара аль-Башира, который руководил страной почти 30 лет, Международному уголовному суду в Гааге.

Аль-Башира хотят судить за военные преступления и геноцид в Дарфуре. Ордер на его арест был выдан еще в 2009-2010 годах, когда аль-Башир еще занимал пост президента.

Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур, который вспыхнул в 2003 году.

Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава. «Мне не нужны пленные или раненные, только выжженная земля», – цитировал аль-Башира действующий тогда прокурор МУС Луис Морено Окампо.

По данным ООН, с момента начала конфликта в 2003 году в Дарфуре погибли 300 тысяч человек. Сотням тысяч пришлось спасаться бегством.

Несмотря на два ордера, аль-Башир, который отказался признавать юрисдикцию суда, продолжал путешествовать по миру, посещая дружественные страны, в том числе Россию.

Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне самых массовых протестов за всю историю его правления, которые начались в ответ на трехкратное повышение цен на хлеб и сокращение субсидий.

В том же году его признали виновным в коррупции и приговорили к двум годам заключения.

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