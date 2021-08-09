Лукашенко озвучил видение смены власти в Беларуси

Приводя к власти новое поколение их нужно «контролировать, где надо, подсказывать», считает Лукашенко.

Александр Лукашенко в ходе визита в Тихиничи в пятницу, 13 августа, озвучил, как видит процесс смены власти в Беларуси, пишет БелТА.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб … Идет новое поколение, оно будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе их в власти, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательством», – сказал он.

Лукашенко напомнил, что власти готовят изменения в Конституцию страны.

«Все кричали: «Дайте перемен!» Хорошо. Вы тоже хотите изменений – это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж изменения, то их надо делать по закону. А основной закон – это Конституция. Это не я придумал», – сказал он.

Лукашенко признал, что к ласти должны прийти люди молодого поколения, но добавил, что «просто так бросить их мы не можем. «Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети», – сказал он.

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