Планета станет более нестабильной по мере нагревания

Глобальное потепление порождает еще большее потепление и климатическую нестабильность, выяснили палеоклиматологи.

Ученые из Массачусетского технологического института проанализировали климатические данные за последние 66 миллионов лет и пришли к выводу, что климат на Земле имеет тенденцию к потеплению, и она усилится, когда расстают полярные шапки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, пишет ScienceDaily.

Палеоклиматологи заинтересовались, как эпизоды резкого потепления и похолодания климата, которые происходили на Земле в кайнозойскую эру после вымирания динозавров, влияли на колебания температур в последующие эпохи.

Эта информация критически важна для понимания того, как текущее глобальное потепление повлияет на климат планеты в долгосрочном периоде.

Для анализа они собрали образцы осадочных пород, содержащих раковины глубоководных одноклеточных организмов – фораминифер. На их состав в процессе формирования влияет температура океана, поэтому раковины считаются надежным показателем колебаний температур на Земле.

«Ранее наши коллеги анализировали только отдельные резкие колебания климата, в ходе которых температуры вырастали или падали на несколько градусов Цельсия. Вместо этого мы изучили всю статистику в целом и проанализировали все колебания климата», – пояснил один из авторов исследования Константин Арншайдт.

Как оказалось, в предыдущие эпохи быстрое потепление климата происходило значительно чаще, чем похолодание. Это указывает на то, что изначально высокие среднегодовые температуры или прошлые эпизоды их повышения заметно повышали вероятность возникновения дополнительных всплесков глобального потепления. Это не было характерно для похолоданий.

Ученые предполагают, что такая «предвзятость» к потеплениям может заключаться в «мультипликативном эффекте», когда умеренная степень потепления, например, из-за вулканов, выделяющих углекислый газ в атмосферу, естественным образом ускоряет определенные биологические и химические процессы, которые усиливают их. колебания, ведущие в среднем к еще большему потеплению.

Нечто подобное, как предполагают ученые, произойдет в результате текущего потепления на Земле, которое может уничтожить полярные шапки и вернуть средние температуры на Земле к тем уровням, которые наблюдались на планете в эпохи до плиоцена.

Это сделает планету крайне уязвимой для последующих глобальных потеплений.

«Северная полярная шапка может исчезнуть в ближайшие десятилетия и столетия. Наши наблюдения и расчеты показывают, что это сделает климат планеты гораздо более уязвимым для крайне долгих эпизодов резкого роста температур, аналоги которых мы обнаружили в недавнем геологическом прошлом Земли», – подчеркнул Арншайдт.

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