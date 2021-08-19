Известна дата завершения строительства СП-2

Прокладку в водах Германии совершает российское судно-трубоукладчик Фортуна, которое прибыло из вод Дании.

Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 намечено на 12 сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg 23 августа со ссылкой на морские власти ФРГ.

Прокладку в водах Германии совершает российское судно-трубоукладчик Фортуна. В извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, Фортуна будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 километров.

Портал Marine Traffic сообщает, что Фортуна, ранее работавшая в водах Дании, теперь находится в территориальных водах Германии. Рядом с ней находятся еще несколько судов под российским флагом – многофункциональное аварийно-спасательное судно Мурман, многоцелевое судно обеспечения ледового класса Венгери, ледокол Юрий Топчев и судно снабжения Катунь.

За время реализации проекта США ввели два пакета санкций в отношении компаний и судов, задействованных в строительстве. В то же время Вашингтон не стал вводить ограничения в отношении Nord Stream 2 AG.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что строительство трубопровода почти завершено и применение новых мер было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.

Однако 20 августа Минфин США ввел очередные санкции, связанные с проектом. Санкционные списки были обновлены после того, как Байден подписал указ, по которому меры против Северного потока-2 стали частью «чрезвычайного положения».

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