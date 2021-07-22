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17:30 23 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский предложил РФ заняться деоккупацией Крыма

Президент Украины в заключительном слове на саммите пообещал оставить в декларации строку для подписи представителя России.

Президент Владимир Зеленский в завершении саммита Крымской платформы в понедельник, 23 августа, обратился к России с предложением присоединиться к диалогу по вопросу деоккупации Крыма.

«Я подумал, что Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в саммите, но так активно обсуждала, комментировала, реагировала, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки. Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Скорее всего, эта подпись будет на последнем саммите Крымской платформы в Ялте», – заявил Зеленский.

По его словам, состоявшийся саммит свидетельствует о том, что Россия впервые на международном уровне была признана страной-оккупантом.
«Впервые на международной уровне Россия признана государством-оккупантом. И в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций», – сказал Зеленский.

Источник:
Тэги: крым, рф, зеленский
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