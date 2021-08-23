Глава Эстонии оценила путь Украины в ЕС в 20 лет

Для готовности к членству в ЕС странам Восточного партнерства понадобиться не менее 20 лет, считает Кальюлайд.

Для получения членства в Евросоюзе Украине предстоит «еще 20 лет работы», считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Такую оценку она дала в интервью Европейской правде, опубликованном в среду, 25 августа.

«Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции», – отметила она.

По ее словам, подготовка к членству в ЕС займет очень много времени.

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности… Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!», –заявила Кальюлайд.

Он отметила, что на пути к членству Украине, Молдове и Грузии, возможно, помог бы некий промежуточный этап. При этом экономики стран уже интегрируются с экономикой ЕС.

«Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа», – подчеркнула Кальюлайд.

Тэги: ес, Эстония