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11:30 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе в ДТП перевернулась скорая

В автомобиль скорой помощи, направлявшийся на вызов, на перекрестке врезался внедорожник. От удара скорая перевернулась на бок.

В Одессе при столкновении с внедорожником перевернулся автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов. Выбраться находившимся в салоне людям помогали очевидцы аварии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управления патрульной полиции в Одесской области.

ДТП случилось в среду, 25 августа. Скорая спешила на вызов, однако на перекрестке улиц Прохоровской и Мясоедовской ее не пропустил автомобиль Mitsubishi. В результате столкновения медицинское авто перевернулась.

Медики получили незначительные травмы.

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Тэги: Одесса, дтп, скорая
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