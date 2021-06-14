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11:30 26 Августа 2021 0 Комментарии
В Одессе в ДТП перевернулась скорая
В автомобиль скорой помощи, направлявшийся на вызов, на перекрестке врезался внедорожник. От удара скорая перевернулась на бок.
В Одессе при столкновении с внедорожником перевернулся автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов. Выбраться находившимся в салоне людям помогали очевидцы аварии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управления патрульной полиции в Одесской области.
ДТП случилось в среду, 25 августа. Скорая спешила на вызов, однако на перекрестке улиц Прохоровской и Мясоедовской ее не пропустил автомобиль Mitsubishi. В результате столкновения медицинское авто перевернулась.
Медики получили незначительные травмы.
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Тэги: Одесса, дтп, скорая
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