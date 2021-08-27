Интересный нюанс в освещении визита патриарха Варфоломея украинскими и зарубежными СМИ

Как и следовало ожидать, за пределами нашей страны визит патриарха Константинопольского в Украину получил самое подробное освещение исключительно на профанарских ресурсах.

Как и следовало ожидать, за пределами нашей страны визит патриарха Константинопольского в Украину получил самое подробное освещение исключительно на профанарских ресурсах. Так, в отличие от остальных светских и религиозных СМИ Болгарии, только на сайте «Доксология» – пропагандистском рупоре Фанара в этой стране, – был создан особый раздел «Визит патриарха Варфоломея на Украину 20-24 августа 2021 г.» , и в этом разделе содержится целых 40 сообщений – буквально о каждом шаге сановного гостя.

В частности, 20 августа «Доксология» опубликовала на болгарском языке интервью патриарха Варфоломея, которое он дал агентству «Укрiнформ» накануне визита в Киев . В тот же день на сайте была помещена «выдающаяся» по хамству публикация «Русская Церковь на Украине мобилизует своих бешеных собак для создания проблем во время визита Вселенского Патриарха в Киев» . Под этим заголовком помещена фотография, в основном, пожилых женщин в платочках с лозунгом: «Варфоломей, мы тебя не звали».

Напомним, 9 августа УПЦ инициировала флешмоб-акцию протеста против приезда патриарха Варфоломея под схожим названием «Варфоломей – Ми Вас не звали!» . Суть флешмоба описал заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин:

«#СТОПВАРФОЛОМЕЙ

Дорогие братья и сестры! За нас решили, что мы, якобы, очень ждем гражданина Турции - «патриарха Варфоломея», которого от нашего имени пригласили на празднование 30-летия независимости Украины.

Всех, кто не ждет этого стамбульского пашу, прошу присоединиться к флешмобу и разместить на своей личной странице текст «Варфоломей, мы тебя не звали!»».

Видео сюжет о том, как православные украинцы откликнулись на этот призыв и приняли участие в акции можно посмотреть на канале «Перший Незалежний» в Youtube.

При просмотре стоит иметь в виду, что именно этих украинцев – примущественно пожилых женщин, всю жизнь трудившихся на благо страны, воспитавших в православной вере и любви к Неньке не одно поколение наших граждан – профанарское болгарское СМИ назвало «бешеными собаками», «пятой колонной московских агрессоров и террористов», «бойцами и провокаторами, оплаченными деньгами олигарха Вадима Новинского».