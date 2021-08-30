На юг США обрушился мощнейший ураган

Ураган Ида, классифицированный как тропический шторм четвертой категории, в воскресенье достиг американского штата Луизиана.

Скорость ветра превышает 240 км/ч, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Эксперты прогнозируют, что Ида может усилиться до пятой категории, когда скорость ветра в пределах урагана превысит 250 км/ч, и стать самым мощным ураганом в истории Луизианы за последние полтора столетия.

Вследствие удара стихии без электричества уже остаются более 589 тысяч потребителей.

Как уточняет New York Times, первым на пути урагана оказался город Гранд-Айл, за которым находится Новый Орлеан – самый густонаселенный город штата. Большинство жителей Нового Орлеана уже эвакуировались.

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