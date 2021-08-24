Нацбанк понес миллиардные убытки

Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.

В первом полугодии Национальный банк получил 12 миллиардов гривен убытков, сообщает пресс-служба центробанка в понедельник, 30 августа.

В связи с этим в следующем году, согласно прогнозу, НБУ перечислит в бюджет 13,6 млрд грн, что в 1,8 раза меньше, чем в этом году (24,4 млрд грн).

Как сообщается, результат деятельности НБУ за первое полугодие без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Основной составляющей этого результата являются чистые процентные доходы в размере более 21 млрд грн.

При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Таким образом, общий консолидированный результат НБУ составил 12 млрд грн убытка.

Также сообщается, что по итогам полугодия объем активов НБУ уменьшился на 3% и составляет 1 294,4 млрд грн. Это сокращение связано, главным образом, с погашением обязательств по кредитам, полученным от МВФ, а также с переоценкой международных резервов в связи с укреплением курса гривны.

Тэги: Нацбанк, убытки