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03:21 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации

Организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей. Подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составила 1600 гривен. Ежедневно дельцы изготавливали до 20-ти таких «документов», в основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис.

Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медучреждений, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

Злоумышленники находили «клиентов» через Интернет, а подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

Во время обысков по месту жительства участников сделки и в арендованном офисе изъято: компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности; файлы бланков международных свидетельств о вакцинации; дубликаты печатей медицинских учреждений; банковские карточки, через которые осуществлялись «расчеты» и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

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Тэги: СБУ, подделка документов, паспорта вакцинации
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