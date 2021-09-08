В Украине не расследуют старые коррупционные схемы в системе образования, – общественник

Об этом заявил председатель общественной организации Южного региона Украины «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Шевченко.

По его словам, проблема заключается в том, что правоохранительные органы системно не занимаются коррупцией в образовании. Их постоянно приходиться подталкивать, собирать за них доказательства, «ломать через суд», чтобы добиться внести сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

На примере коррупционного кейса Днепровского национального университета им. О. Гончара, собранного за последние четыре года, Анатолий Шевченко обратился с заявлением в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины взять на контроль представленные правонарушения. Поскольку именно представители полицейского ведомства игнорируют финансовые преступления в данном государственном ВУЗе.

«В 2016 году в ДНУ выдавали дипломы студентам, которые в нем числились, но не обучались. Тогда же на одной из кафедр «работали» лаборанты-мертвые души, они получали зарплату, но никогда не находились на рабочем месте», – констатирует Анатолий Шевченко.

Офис Генерального прокурора должен заняться фальсификацией дипломов в ДНУ

Общественник утверждает, что в ДНУ завышали цены на ремонт общежитий и заставляли студентов делать его за свой счет.

Днепровский университет завысил цены на общежития

В главном вузе Днепра студентов заставляют делать ремонт в общежитиях за свой счет



Лично ректор подписал договор с частной фирмой на ремонт общежития в то время, поясняет Шевченко, когда ее директор содержался в СИЗО Запорожья.

Ректор ДНУ подписал договор на ремонт общежития с лицом, которое находилось в это время в СИЗО Запорожья

Не по назначению расходовались средства студенческого совета, по завещанным ценам закупались кондиционеры.

Как администрация Днепровского национального университета зарабатывает на студентах

Приобреталась телефонная связь для ВУЗа у компании олигарха на безконкурсной основе.

Днепровский университет купил телефонную связь у компании Ахметова на безконкурентной основе

От студентов требовали выкупать дипломы.

В Днепровском университете требуют у студентов выкупить дипломы

Большинство из этих преступлений суд обязал полицию расследовать.

Суд обязал полицию расследовать финансовые схемы в Днепровском университете



Но полиция Днепра уклоняется от расследования.

Полиция Днепра отказалась расследовать хищения в Днепровском университете

«Существуют неопровержимые доказательства кражи щебня на детской спортивной площадке – видео – деканом механико-математического факультета ДНУ. Мало того – он сам в этом признался. И в этом случае полиция саботировала расследование», – говорит Шевченко.

Декана днепровского университета застукали на краже щебня из школы (ВИДЕО)

Все перечисленные факты глава «Украинского комитета по борьбе с коррупцией» приложил к заявлению в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины с требованием взять на контроль и проверить сведения, собранные общественниками и журналистами; а виновных привлечь к уголовной ответственности.