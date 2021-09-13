13.09.2021 12:00
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13:00 14 Сентября 2021 0 Комментарии
Цены на газ достигли 800 долларов
Всего за пару часов стоимость газа увеличилась на 40 долларов и продолжает стремительно расти.
Стоимость газа в Европе продолжает стремительно дорожать и во вторник, 14 сентября, превысила 800 долларов за тысячу кубометров.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за или €65,5 за МВт ч.
Накануне цена на газ выросла на 50 долларов – до 760 долларов.
Прошлую неделю рынок закончил с ценой на газ на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.
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Тэги: газ, цена
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