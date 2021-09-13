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Главная » Мир » Экономика
13:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на газ достигли 800 долларов

Всего за пару часов стоимость газа увеличилась на 40 долларов и продолжает стремительно расти.

Стоимость газа в Европе продолжает стремительно дорожать и во вторник, 14 сентября, превысила 800 долларов за тысячу кубометров.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за или €65,5 за МВт ч.

Накануне цена на газ выросла на 50 долларов – до 760 долларов.

Прошлую неделю рынок закончил с ценой на газ на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.

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Тэги: газ, цена
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