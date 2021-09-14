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Главная » Мир » Экономика
00:36 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВФ приостанавливает сотрудничество с Афганистаном

Международный валютный фонд вынужден приостановить взаимодействие с Афганистаном после захвата власти в стране организацией «Талибан».

Как пояснил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сотрудничество с Афганистаном приостановлено, «пока в международном сообществе не появится ясность с признанием правительства» страны.

Он уточнил, что означает приостановление программы МВФ для Афганистана.

«С прошлого месяца страна не имеет доступа к ресурсам МВФ, специальных прав заимствований и т.д.», – отметил Райс.

В то же время он отметил, что в МВФ «глубоко обеспокоены тяжелой экономической ситуацией в Афганистане и гуманитарным кризисом, который надвигается».

В этой связи он подчеркнул, что МВФ готов сотрудничать с международным сообществом для предотвращения потенциального гуманитарного кризиса.

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Тэги: Афганистан, Международный валютный фонд
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