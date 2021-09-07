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Главная » Мир » Спорт
02:18 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-министра спорта Кении посадили за Олимпиаду-2016

В результате реализации преступных схем коррупционеры присвоили около 500 тысяч долларов из госбюджета.

Хасан Варио

Суд Найроби признал бывшего министра спорта Кении Хасана Варио и главу национальной делегации на Олимпиаде-2016 Стивена Арапа Соя виновными в финансовых нарушениях и злоупотреблении служебным положением во время Игр в Рио.

Чиновников обвинили в приобретении авиабилетов по завышенным ценам и финансировании поездки на Олимпиаду людей, не причастных к сборной страны. В результате реализации преступных схем коррупционеры присвоили около 500 тысяч долларов из госбюджета.

Варио, которого после работы в правительстве Кении назначили послом в Австрии, задержали еще в 2018 году, и с тех пор он находился под следствием. Теперь чиновника приговорили к 6 годам тюрьмы. Сой получил 10 лет лишения свободы и штраф в миллион долларов.

Этот приговор – часть масштабной антикоррупционной кампании президента страны Ухуру Кеньятты, в результате которой задержаны десятки чиновников и руководителей крупных предприятий.

Олимпиада в Рио стала самой успешной в истории Кении – на ней ее легкоатлеты завоевали 6 золотых, 6 серебряных и бронзовую медали.

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Тэги: коррупция, Олимпиада-2016, министр спорта
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