Италия выиграла чемпионат Европы по волейболу

В финале встретились сборные Италии и Словении. В пятисетовом поединке сильнее оказались итальянцы – 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.

Италия стала первой страной, которая выиграла мужской Евро и по футболу, и по волейболу в один и тот же год.

Ранее эти турниры не проводили в течение одного и того же года. Это произошло только в 2021-м, поскольку футбольный чемпионат Европы-2020 перенесли из-за пандемии COVID-19.

Напомним, в финале футбольного Евро Италия победила Англию (1:1, пенальти – 3:2).

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