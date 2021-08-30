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03:57 21 Сентября 2021 0 Комментарии
Италия выиграла чемпионат Европы по волейболу
В финале встретились сборные Италии и Словении. В пятисетовом поединке сильнее оказались итальянцы – 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.
Италия стала первой страной, которая выиграла мужской Евро и по футболу, и по волейболу в один и тот же год.
Ранее эти турниры не проводили в течение одного и того же года. Это произошло только в 2021-м, поскольку футбольный чемпионат Европы-2020 перенесли из-за пандемии COVID-19.
Напомним, в финале футбольного Евро Италия победила Англию (1:1, пенальти – 3:2).
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Тэги: Италия, волейбол
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