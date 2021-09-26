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19:00 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ядерная угроза достигла максимума за 40 лет

Несмотря на снижение количества ядерных боеголовок, в мире наблюдается признаки новой гонки вооружений, заявил Гутерриш.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что уровень угрозы применения ядерного оружия в мире достиг максимума за 40 лет. Об этом он сказал на заседании Генассамблеи ООН во вторник, 28 сентября, посвященной Международному дню борьбы за денуклеаризацию, пишет ТАСС.

«Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия», – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что его количество ядерного оружия в мире в целом снижается, «мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений».

«Есть признаки надежды. Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог – это позитивный шаг. Также таковым является и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия», – заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал отказаться от «бесконечного ядерного соревнования». «Прогоним эту нависающую тучу навсегда и возвестим о новой эре диалога, доверия и мира для всех», – резюмировал он.

Источник:
Тэги: ядерное оружие, генсек ООН, ядерная угроза, денуклеаризация
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