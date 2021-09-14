Минздрав не видит смысла вводить локдаун

В Украине сейчас ни одна из областей не соответствует ни оранжевой, ни красной зоне карантина.

В Украине не будут вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«О жестком карантине или локдауне речь не идет», – сказал он.