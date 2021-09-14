НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
19:00 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав не видит смысла вводить локдаун

В Украине сейчас ни одна из областей не соответствует ни оранжевой, ни красной зоне карантина.

В Украине не будут вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«О жестком карантине или локдауне речь не идет», – сказал он.

Ляшко отметил, что пока рано говорить о том, что страна приближается к красной зоне.

По его словам, на данный момент даже оранжевой зоне не соответствует ни одна из областей.

«Сегодня утром ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе – рано», – заверил министр.

Источник:
Тэги: Минздрав, карантин, локдаун
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.09.2021 17:00
Минздрав перечислил новые карантинные ограничения
ТОР
06.09.2021 14:00
Известны сроки перехода Украины в желтую зону
ТОР
29.08.2021 19:30
В Украине две области не соответствуют зеленой зоне карантина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com