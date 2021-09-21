Ляшко озвучил сроки выхода в Украине COVID-вакцины

Производить препарат будут в Харькове. Начался монтаж линий для его производства, сообщил глава МОЗ.

Одна из вакцин против коронавируса украинского производства должна выйти в 2022 году. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе выездного совещания парламентской фракции Слуга народа в Трускавце в субботу, 2 октября, которое транслировал телеканал Дом.

«Это одна из первых. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», – сказал Ляшко и добавил, что вскоре будет подписан меморандум «об инвестиции намного большей».

По словам министра, производить препарат будут в Харькове.

«Начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса», – уточнил он.

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